Жителей Подмосковья предупредили о второй волне коронавируса

Несмотря на стабилизацию ситуации, Минздрав Подмосковья ожидает вторую волну заболеваний COVID-19. Короновирус может снова накрыть регион осенью.

«Ожидаем вторую волну к сентябрю месяцу, поэтому запасаемся средствами и на будущие периоды», — сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова во время «часа правительства Московской области» на заседании Мособлдумы. Цитату привел «Интерфакс».

Она добавила, что нынешнего запаса средств защиты для медиков хватит на месяц, если исходить из действующего объема потребления. Кроме того, министр отметила, что в регионе начнут переводить стационары на плановый режим работы. Это будут делать постепенно в три этапа.

«Первый этап начнется, скорее всего, 8 июня — будут определены несколько стационаров, которые начнут возвращаться в плановый режим работы. На втором этапе их количество будет увеличено. На третьем этапе будем все инфекционные стационары переводить в плановый режим», — рассказала Стригункова.

За прошедшие сутки в Подмосковье подтвердили коронавирус у 774 человек. Всего в регионе выявили 36 730 случаев инфицирования. Вылечились уже 6843 пациента. По всей России наличие коронавируса зафиксировали у 379 051 пациента.