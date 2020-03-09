    09 марта 2020, 20:30

    ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной

    Нина Петлинова

    Всемирная организация здравоохранения считает, что угроза пандемии коронавируса становится реальной. Это связано с тем, что заболевание зафиксировано уже более чем в 100 странах.
    ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной

    Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесу во время брифинга 9 марта. Его слова процитировало РИА «Новости».

    Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится более реальной. Но это будет первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать

    Тедрос Адханом Гебрейесу.

    Ранее ВОЗ сообщило, что новая инфекция обнаружена уже в 104 странах. Общее число зараженных превысило 110 тысяч человек. Эксперты уверены, что эпидемия не прекратит распространяться по миру как минимум до начала лета.

    Из-за риска заражения по всему миру отменяют или переносят массовые мероприятия. Некоторые из них проведут без зрителей — так пройдет церемония зажжения олимпийского огня.

    В России по последним данным зафиксировали 20 случаев заражения коронавирусом.