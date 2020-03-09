ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной

Всемирная организация здравоохранения считает, что угроза пандемии коронавируса становится реальной. Это связано с тем, что заболевание зафиксировано уже более чем в 100 странах.

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесу во время брифинга 9 марта. Его слова процитировало РИА «Новости».

Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится более реальной. Но это будет первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать Тедрос Адханом Гебрейесу.

Ранее ВОЗ сообщило, что новая инфекция обнаружена уже в 104 странах. Общее число зараженных превысило 110 тысяч человек. Эксперты уверены, что эпидемия не прекратит распространяться по миру как минимум до начала лета.

Из-за риска заражения по всему миру отменяют или переносят массовые мероприятия. Некоторые из них проведут без зрителей — так пройдет церемония зажжения олимпийского огня.

В России по последним данным зафиксировали 20 случаев заражения коронавирусом.