Еще четыре россиянина заболели коронавирусом

Еще три случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в Москве. Кроме того, болезнь нашли у россиянина в ОАЭ.

По состоянию на 9 марта в России зафиксировали 17 случаев заболевания новым типом инфекции. Двое заболевших — граждане КНР, один — гражданин Италии, еще 14 — россияне, которые вернулись из Италии.

Сегодня оперативный штаб обнаружил еще трех заболевших. Таким образом, число зараженных увеличилось до 20 человек.

Коронавирус обнаружили у россиянина в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщило агентство WAM со ссылкой на местный минздрав. Ранее сообщалась, что заболевание обнаружили у двоих граждан России, которые сейчас находятся в стране. Оба — члены российской команды по велогонкам.

Во всем мире коронавирусом заразились более 110 тысяч человек. Более 3,8 тысячи заболевших погибли, еще 62 тысячи пациентов смогли вылечиться. Ранее эксперты предположили, что распространение инфекции не прекратится до июня.