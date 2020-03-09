Огонь Олимпиады-2020 зажгут без зрителей

Церемония зажжения и передачи олимпийского огня для игр в Токио пройдет в Олимпии без зрителей. Не пустят туда и журналистов. Такое решение приняли из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Греции. Церемония пройдет 12 марта, в ней будут участвовать около 100 человек.

Олимпийская церемония прикосновения к пламени будет проходить без зрителей, и в ней примут участие только 100 человек, аккредитованных Международным олимпийским комитетом и оргкомитетом Игр в Токио Пресс-служба Национального олимпийского комитета Греции.

Организация призвала власти городов, через которые будет проходить передача олимпийского огня, выполнять все указания Минздрава и Национальной организации общественного здравоохранения.

Ранее сообщалось, что зажжение олимпийского огня и старт его передачи пройдет по плану, но с некоторыми предосторожностями. Речь шла об отмене приемов для ВИП-гостей, сокращении числа аккредитаций, а также проведении репетиции без зрителей.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.