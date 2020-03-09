Коронавирус не остановится до лета

Коронавирус не прекратит распространяться по миру как минимум до начала лета. Эксперты предполагают, что остановку эпидемии стоит ждать не раньше июня.

Такое заявление сделал глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. Его слова процитировало РИА «Новости».

По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая — прим. ред.) на импорт Чжун Наньшань.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру — ВОЗ заявила, что он обнаружен уже в 101 стране. Россия не стала исключением. По состоянию на 9 марта в стране зафиксировали три новых случая заболевания, до этого — еще 14. Все зараженные вернулись из Италии — она лидирует по количеству погибших из-за новой инфекции.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились уже более 110 тысяч человек. От заболевания погибли 3,8 тысячи, а 62 тысячам удалось вылечиться.