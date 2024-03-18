Эксклюзив 18 марта 2024, 11:47 Воссоединение Крыма с Россией изменило всю страну. Политолог — о 10-летии Русской весны Политолог Мезюхо: за 10-летие с присоединения Крыма в России произошли перемены РИА «Новости»

Читать 360tv в

С момента воссоединения Крыма с Россией прошло 10 лет. Русская весна изменила не только ситуацию на полуострове, но и по всей стране, заявил «360» политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Он подтвердил, что в Крыму и Севастополе произошли масштабные преобразования, стартовали важные проекты федерального и местного масштабов. Однако, по мнению Ивана Мезюхо, гораздо большее значение имели перемены во всем российском обществе.

Реклама

«За этот период изменился многонациональный народ России, который, на мой взгляд, за прошедшее десятилетие стал лучше понимать себя. Наша страна после событий Русской весны в Крыму стала более суверенной, более независимой, с более четкой позицией по всем вопросам внешней и внутренней политики», — сказал он.

Политолог заявил, что россияне отказались от либеральной повестки в пользу патриотизма. Произошли перемены, которые невозможно оценить, сравнив социально-экономические показатели 2014 и 2024 годов.

«В России зародилось настоящее патриотическое, а не либеральное гражданское общество. Произошли метафизические изменения, и это еще важнее тех позитивных социально-экономических преобразований, которые происходили все это время и продолжают происходить в Республике Крым и городе Севастополе», — сказал он.

Референдум о присоединении Крыма к России прошел в марте 2014 года. За возвращение в состав страны высказались более 90% проголосовавших.