Эксклюзив 16 марта 2024, 19:06 «Русская весна» в Севастополе: 10 лет с референдума молодых Писатель Беседин: в марте 2014 года жители Крыма бесповоротно изменили Россию 17 марта 2014 года, оглашение результатов референдума / Sadat / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Ровно 10 лет назад, 16 марта 2014 года, в Крыму прошел референдум о статусе автономии после госпереворота на Украине. Свыше 90% проголосовавших жителей полуострова высказались за возвращение республики в состав России. О том, как это было, в колонке для «360» рассказал писатель и севастополец Платон Беседин.

Далее — прямая речь.

То было прекрасное — молодое, яркое, энергичное — время. Когда хотелось жить, творить, менять реальность. И мы меняли ее, мы творили историю.

Мы все — севастопольцы и крымчане — оказались в центре перемен, на разломе тектонических плит истории. И мы черпали энергию, фонтанирующую оттуда. Да, конечно, я говорю о событиях 23 февраля — 18 марта 2014 года, когда Крымский полуостров стремительно и бесповоротно вернулся в Россию.

Сегодня исполняется 10 лет с референдума. Люди — севастопольцы и крымчане — вышли голосовать за то, чтобы вернуться в Россию. Я помню тот день в подробностях.

Помню российские флаги, вывешенные на балконах квартир. Помню песню «Хочу перемен», играющую у избирательного участка. Помню легкий дождичек, накрапывающий с неба. Но лучше всего я запомнил лица людей — тех, кто пришел голосовать.

Ту девушку, что была одета под цвет российского флага. Тех ветеранов, что надели кители с орденами. Ту пожилую женщину, лет 90, не меньше, что сказала мне: «Дожила наконец-то! Теперь можно и умирать!» А мы хором ответили ей: «Поживите еще! В России!»

Michal Burza / ZUMAPRESS.com

Тот референдум — это история в первую очередь людей, которые сотворили новый мир. И никто никогда не сможет отобрать у них праздник. Да, март-2014 — праздник, который всегда с тобой.

Возможно, кто-то решит, что я слишком восторжен. Нет, я часто бываю желчен, брюзглив, я часто всем недоволен. Особенно если это касается несправедливости, казенщины, бюрократии.

Крымчане в 2014 году / Wei Dafang / Xinhua / Global Look Press

Более того, я был, пожалуй, единственным — как всегда смотрел в будущее, — кто понимал и описал, какие сложности предстоит решать севастопольцам и крымчанам в России. Нет, я не носил розовых очков — я смотрел предельно трезво, за что был критикуем нещадно.

Но я точно знаю — чувствую это нутром, и память бережно хранит те чувства, те эмоции, — что происходящее в марте 2014 года на Крымском полуострове было всерьез и по-настоящему. Люди осознали себя и людьми, и гражданами, и творцами истории.

Крымчане в 2014 году / Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

Они слушали, как меняется мир, они были в эпицентре перемен, они создавали и задавали их — они управляли историей. Живые, яркие, витальные дни, когда высвободилась колоссальная энергия, давшая России новую жизнь. Да, я говорю именно так — пламенно, потому что мне нечего стесняться.

Возвращение Севастополя и Крыма домой — лучшее, что случилось со всеми нами. И важно понять, важно запомнить одну простую, но вместе с тем фундаментальную вещь: выбор севастопольцев и крымчан не был главным образом против Украины — он был за Россию.

Крымчане в 2014 году / Hannibal Hanschke / dpa / Global Look Press

Два миллиона человека сделал свой цивилизационный выбор — они сказали: мы хотим быть вместе с Россией! Сказали это, несмотря ни на какие препоны, обработки, манипуляции. И все случилось.

Все произошло естественно, гармонично, легко; отсутствие пролитой крови — тому главное доказательство. Так сотворилась история. И так возродилась Россия.

Говоря это, я не боюсь оказаться пафосным. Потому что трудности, идиотская бюрократия, проблемы с застройкой — да, все это будет потом, и начнется другая борьба, но тогда, в марте 2014 года, севастопольцы и крымчане дали ответ на главный вызов в новейшей истории России.

Дали ответ — и бесповоротно изменили и Россию, и мир, и сознание миллионов русских людей, наконец-то ответивших на сакраментальный вопрос: «А где твоя Родина, сынок?!» Здесь, здесь наша Родина!