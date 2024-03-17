Эксклюзив 17 марта 2024, 00:21 Крым и Россия 10 лет вместе. Каким увидел референдум житель Симферополя Житель Симферополя Лисиченко о референдуме в Крыму: адреналин и слезы радости РИА «Новости»

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Ставший историческим референдум по вхождению Крыма и Севастополя в состав России отметил свое 10-летие. В этот день в 2014 году жители полуострова и главного портового города выбрали страну, с которой решили идти в будущее. О давних пророссийских настроениях в Крыму, событиях перед референдумом и исполнении мечты по возвращению домой «360» рассказал житель Симферополя Александр Лисиченко.

Далее — его прямая речь.

Предтечи Крымской весны

Настроения жителей Крыма всегда были пророссийскими. Многие украинские политические партии даже делали свою программу на дружбе с Россией, поэтому Крымская весна началась задолго до 2014 года. Здесь постоянно проходили мероприятия под российскими флагами и повестка соседней страны тогда была на первом месте.

Поэтому, когда в конце 2013 года в Киеве начался кризис, уже тогда встал вопрос, что Крым может стать частью России. Всем уже было понятно, какой выбор сделают жители.

РИА «Новости»

Когда сюда вошли военные, местные испытывали чувство благодарности. Все говорили: «Спасибо», фотографировались с ними. Бабушки наши — вообще красотки, пирогами военных угощали.

Если рассказать эту историю постороннему человеку, что в город вошли военные, окружили правительственные здания, силовые ведомства и военные гарнизоны, а простые люди их приветствовали, то у него мир может перевернуться. Но это все было в реальности. Никто их не боялся, была дружеская атмосфера.

Слезы радости

Проведение референдума назначили на 16 марта. Наверно, это была самая большая явка за всю историю существования выборов в Крыму. Такого количества людей на избирательных участках я не видел за всю свою жизнь.

Может быть, там было не 100% жителей, потому что в семье не без оппозиции, но точно больше 90%. Никто не сомневался в том, куда поставить галочку в бюллетене. Это был рабочий день, но руководители всем дали возможность прийти и на участок. Тогда дистанционного голосования еще не было, как сейчас.

РИА «Новости»

Из нашего коллектива после рабочего дня все пошли не домой, а на Центральную площадь, где планировался концерт и оглашение результатов референдума, в которых уже никто не сомневался, хотя все их ждали с нетерпением. Там была потрясающая атмосфера. Абсолютно незнакомые люди общались между собой, как многотысячная компания.

Когда объявили результаты эмоции просто зашкалили. Это был настоящий взрыв адреналина. Можно сравнить только с финалом Лиги Чемпионов или чемпионатом мира, где победила твоя любимая команда.

Этот момент радости продолжился 18 марта, когда прошло подписание указа о присоединении. Я опять был на работе, и мы все смотрели трансляцию. Когда она закончилась, то мне позвонила мама вся в слезах от счастья. Ей надо было поделиться и выговориться. Мне кажется, что такие эмоции переживал весь Крым.

Новая реальность

Потом наступил переходный момент, который оказался сложным. Привыкали к новым законам, новым деньгам и ценам. Это же не переезд в другую квартиру, а целая новая страна. Поэтому пришлось обживаться и привыкать к новой реальности. Этот процесс мы успешно прошли.

А потом началась большая стройка и все стало меняться просто на глазах. Ты просто едешь по Крыму, а там аэропорт строят, мост огромный. Это был большой капитальный ремонт всего полуострова, который тоже пережили.

РИА «Новости»

Крым сейчас и 10 лет назад — это две абсолютно разных реальности. Стройка и ремонт еще продолжаются, уже не такие крупные, но все равно большими темпами. Еще есть над чем работать, чтобы стало еще лучше. Полуостров отремонтировали, а теперь его облагораживают. За это я хочу сказать России спасибо.