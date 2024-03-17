Общество 17 марта 2024, 16:17 Решение о референдуме в Крыму приняла избранная украинцами власть — Памфилова Памфилова напомнила Западу, кто принял решение о воссоединении Крыма с Россией РИА «Новости»

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На Западе осуждают референдум в Крыму в 2014 году, но при этом забывают о том, что решение о его проведении приняла власть, которую избрали граждане Украины. Об этом напомнила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Очень много спекуляций на Западе по этому поводу, когда употребляют такие грозные слова, как „оккупирование“, и так далее, но все мы с вами знаем, что [было] на самом деле», — указала она.

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Памфилова обратила внимание, что на протяжении всех этих лет в западных странах не говорят о том, что решение о проведении общекрымского референдума приняла законно избранная власть еще в составе Украины.

«Это были депутаты, законодательные органы. Те, которых избирал народ. Представители народа, легитимно избранные. Никто не подвергал сомнениям легитимность их статуса», — подчеркнула глава ЦИК.

Десять лет со дня референдума о воссоединении Крыма с Россией исполнилось в минувшую субботу, 16 марта.

«Многолетнее стремление крымчан вернуться на родину превратилось во вспышку, все это сделало „крымскую весну“. Мы не шли в Россию ради каких-то интересов. Главным было вернуться к себе на родину», — подчеркнул председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.