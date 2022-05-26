Google выплатил штрафы почти на восемь миллиардов рублей

Судебные приставы взыскали с американской корпорации Google штрафы на 7,7 миллиарда рублей. Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов.

В настоящее время на корпорацию открыто всего одно исполнительное производство, которое касается дела неимущественного характера.

Ранее арбитражный суд по иску телеканала «360» арестовал активы дочерней компании Google (ООО «Гугл») на 500 миллионов рублей в качестве обеспечительной меры за блокировку аккаунтов.

Следующее заседание по иску запланировано на 14 июля.

Некоторые российские провайдеры получили от Google уведомление о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые ускоряют передачу данных.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов сообщил «360», что отключение серверов наверняка скажется на загрузке контента на популярном видеохостинге YouTube.