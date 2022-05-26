Российские провайдеры останутся без серверов-ускорителей Google

Сервисы Google в России могут замедлиться. РБК сообщил, что компания предупредила несколько российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache.

О грядущем отключении сообщил глава юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко, а также два источника издания. Одним из провайдеров, которые использовали Google Global Cache, была оренбургская компания «Радиосвязь», известная под маркой «Фокус лайф». Ирландская «дочка» Google, Raiden Unlimited Company, уже после отключения серверов 19 мая прислала уведомление об изменениях правовой политики. Аналогичное письмо получил «МФТИ Телеком». Тем временем крупные игроки рынка, такие как «Ростелеком», МТС и «Мегафон», сообщили, что серверы работают в штатном режиме.

Google Global Cache используется для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе популярного видеохостинга, Google CAPTCHA и других. Эксперт в области IT предупредил, что отключение от этих серверов вызовет не только сбои в работе некоторых привычных приложений, но и рост цен. Также может возрасти нагрузка на сети и снизиться стабильность работы каналов.