Google отключил у некоторых российских провайдеров сервер, который ускоряет загрузку сервисов компании. Одно из возможных последствий — медленная загрузка видео на YouTube. Однако к общему замедлению работы интернета и потере сохраненной информации в России это не приведет, поскольку большая часть трафика проходит внутри страны.

Американская компания Google предупредила некоторых российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache. Одним из них была оренбургская компания «Радиосвязь», более известная как «Фокус лайф». Представитель фирмы заявил, что эти серверы отключили еще 19 мая и спустя несколько дней пришло уведомление. Причины отключения неизвестны.

Raiden Unlimited Company, «дочка» Google, прислала уведомление об изменениях правовой политики. Такое же письмо получил «МФТИ Телеком». По данным РБК, отключение серверов может быть связано с санкциями против института. При этом «Ростелеком», МТС и «МегаФон» сообщили, что сервер работает в штатном режиме.

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Google использует Google Global Cache в сетях провайдеров, чтобы уменьшить нагрузку на магистральные сети связи и ускорить скорость загрузки сервисов, таких как YouTube, Google Maps и других. Сервер позволяет быстрее загружать контент, и провайдеры уменьшают объем трансграничного трафика.

Ранее российская «дочка» Google объявила о банкротстве из-за невозможности выплатить свои финансовые обязательства. Роскомнадзор также выписывал компании оборотный штраф на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей.

Последствия отключения

Помимо того, что серверы Google Global Cache позволяют передавать видео YouTube из внутренней сети провайдера, а не из-за рубежа, они делают возможной блокировку неугодного контента. Президент компании «Консорциум инфорус» Андрей Масалович объяснил «360», что серверы кеширования стоят на территории государства присутствия и власти стран могут с легкостью блокировать неправомерную информацию. Например, в Иране поставлены серверы кеширования Telegram, с которым власти страны долгое время боролись. Теперь они могут блокировать неугодный в стране контент — и приложение продолжает работать.

Я предполагаю, что Google сам себя страхует. Если кеширующие серверы находятся здесь, то у Роскомнадзора будет лишний рычаг давления Андрей Масалович.

При этом, по его словам, отключение Google Global Cache не повлияет на скорость загрузки видео на YouTube. Однако эксперт в области информационной безопасности Александр Власов предположил в разговоре с «360», что отключение серверов кеширования наверняка скажется на загрузке контента на видеохостинг. Сама же компания Google, возможно, прекращает в России работу Google Global Cache в качестве ответа на штрафы от Роскомнадзора.

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На Google Global Cache располагается, помимо YouTube, сервис Google CAPTCHA, который генерирует наборы чисел, букв и их комбинаций для проверки пользователя. Если его нельзя будет хранить на кешированном сервере, то CAPTCHA может не прогружаться на сайтах или отображаться для пользователей как сбой.

Но к замедлению интернета и потере информации отключение Google Global Cache не приведет. По словам Власова, несмотря на заявления Google о том, что он независимая и коммерческая компания, приказы ему отдают спецслужбы и госорганы США. Они же потребовали не отключать Россию от интернета, чтобы россияне могли получать правильную, с их точки зрения, информацию. Если же прекращение работы Google Global Cache и приведет к ограничению интернета, то россиян он не коснется.

«По большому счету, у нас невозможно отключить интернет, поскольку 90% трафика, который связан с финансовыми транзакциями или с использованием нужных всем сайтов, проходит внутри страны», — рассказал Власов.

По словам специалиста, с 2014 интернет-трафик идет внутри России, поэтому санкции от иностранных интернет-компаний приведут к ограничениям в работе их собственных источников информации.