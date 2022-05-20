Суд по иску «360» арестовал активы «дочки» Google на 500 млн рублей
Арбитражный суд Москвы по иску телеканала «360» арестовал активы ООО «Гугл» на 500 млн рублей
Суд арестовал активы «дочки» Google в России (ООО «Гугл») на общую сумму 500 миллионов рублей в качестве обеспечительной меры по иску телеканала «360» из-за блокировки аккаунтов. Постановление об этом опубликовали в картотеке на сайте Арбитражного суда Москвы.
«Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета), а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО „Гугл“ <…>, на общую сумму 500 000 000 рублей», — говорится в определении суда, которое вынес судья Ведерников М. А.
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск телеканала «360» с требованием обеспечить доступ к аккаунтам на сервисах Google 16 мая. Ответчиками по иску выступают Google LLC, Google Ireland Limited и ООО «Гугл».
Следующее заседание по иску запланировано на 14 июля.