Суд по иску «360» арестовал активы «дочки» Google на 500 млн рублей

Суд арестовал активы «дочки» Google в России (ООО «Гугл») на общую сумму 500 миллионов рублей в качестве обеспечительной меры по иску телеканала «360» из-за блокировки аккаунтов. Постановление об этом опубликовали в картотеке на сайте Арбитражного суда Москвы.

«Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета), а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО „Гугл“ <…>, на общую сумму 500 000 000 рублей», — говорится в определении суда, которое вынес судья Ведерников М. А.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск телеканала «360» с требованием обеспечить доступ к аккаунтам на сервисах Google 16 мая. Ответчиками по иску выступают Google LLC, Google Ireland Limited и ООО «Гугл».

Следующее заседание по иску запланировано на 14 июля.