Восемь человек с коронавирусом отправили в больницу в Петербурге

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Петербурге. Сейчас под наблюдением врачей находятся восемь человек. Все они лечатся в больнице имени Боткина.

До вчерашнего дня в Боткинской больнице было шесть инфицированных из Петербурга и один — из Ленинградской области.

«Вчера выписали двоих — итальянца и „контактную“ женщину. Но за вчерашний день поступило еще трое. Итого заболевшими коронавирусной инфекцией являются восемь человек», — рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев. Цитату привело РИА «Новости».

Он добавил, что состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. Всю необходимую помощь им оказывают медики инфекционной больницы имени Боткина.

Ранее стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом, которые произошли в Самарской области. Один из заболевших оказался сотрудником АвтоВАЗа. Остальных работников предприятия проверили — они все здоровы. Как сообщила 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова, в России зафиксировано 93 случая заражения COVID-19. Для жителей страны запустили сайт стопкоронавирус.рф, где можно узнать всю актуальную информацию об инфекции.