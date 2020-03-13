Еще одного заразившегося коронавирусом нашли в России

Первый случай коронавируса зафиксировали в Ленинградской области. Новым типом инфекции заболела женщина, которая вернулась из Италии.

Об этом рассказала пресс-служба правительства региона.

В Ленинградской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией у жительницы Кудрово Всеволожского района возвратившейся из поездки в Италию Пресс-служба правительства Ленинградской области.

Сейчас заболевшую женщину госпитализировали в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. Возраст пациентки пока не сообщали.

В ближайшее время в подъезде, в котором проживала заболевшая, проведут полную дезинфекцию.

По состоянию на 12 марта, а Петербурге под наблюдением врачей находится 1335 человек. У каждого из них подозревают коронавирусную инфекцию, однако подтверждений заболевания до сегодняшнего дня не было. В Северной столице и области ввели режим повышенной готовности.

Ранее такие меры приняли и Москва и Подмосковье. В столице и области отменили все мероприятия, которые собирают более пяти тысяч человек. В школах ввели дополнительные меры предосторожности, чтоб не дать вирусу распространиться среди детей.

По состоянию на 13 марта, в России зафиксировали 34 случая заражения новым коронавирусом. За 12 марта в стране обнаружили шестерых заболевших — четверо из них москвичи, еще один — из Красноярского края и один из Калининграда. Все они недавно вернулись из Италии.