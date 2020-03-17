Один из заразившихся коронавирусом оказался работником АвтоВАЗа

Три случая заражения коронавирусом зафиксировали в Самарской области. Один из заболевших работает на АвтоВАЗе и сейчас находится под наблюдением врачей. Медики проверили его коллег, но у них инфекция не подтвердилась.

«16 марта в Самарской области зарегистрировано три случая заражения коронавирусом COVID-19. К сожалению, один из заболевших является сотрудником АвтоВАЗа, который был инфицирован близким человеком, недавно вернувшимся из поездки в Испанию», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы предприятия.

Всех людей, которые работали вместе с заразившимся, проверили на инфекцию. Их разместили в больнице, но тест на коронавирус дал отрицательный результат. В любом случае сотрудники должны пройти двухнедельный карантин, поэтому они проведут ближайшие дни в специальных боксах.

«Рабочие места бригады, где работает инфицированный, места отдыха и общего пользования, гардеробы, туалеты, душевые и входные группы были тщательно дезинфицированы», — заверили в пресс-службе.

Само предприятие сейчас работает в обычном режиме. Врачи оценивают состояние заболевших как удовлетворительное.

Всего в России заразившихся коронавирусом насчитывается 93 человека. Многие рейсы и движение поездов в страны, где есть инфицированные, отменены. Власти разрешили родителям оставлять детей дома и продлили весенние каникулы. Некоторые банки и организации перешли на удаленную работу.

Коронавирус распространился уже на многие страны. Появилась болезнь в конце 2019 года в китайском Ухане. За это время инфицированных стало более 182 тысяч человек, а погибших — более 7,1 тысячи.