Голосование по поправкам в Конституцию в Подмосковье будет безопасным от коронавируса

В Подмосковье, как и в остальных регионах РФ, 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию страны. Жители области смогут сделать свой выбор в максимально комфортном и безопасном режиме.

Глава региона Андрей Воробьев отметил на заседании правительства Подмосковья, что задача Мособлизбиркома — организовать голосование внимательно и с учетом новых стандартов. Эта же задача ложится и на местные власти.

«Здесь наша задача, задача глав, нашей избирательной комиссии — так же очень внимательно, с учетом новых стандартов организовать голосование», — сказал Воробьев.

В регионе уже принимают все необходимые меры, чтобы обезопасить избирателей от коронавирусной инфекции. И в Московской области, и по всей стране они беспрецедентные.

Жителям, обратил внимание губернатор, должно быть удобно, просто, понятно, куда прийти и как проголосовать в максимально комфортном режиме. Именно для этого с голосование проводят в течение нескольких дней начиная с 25 июня. Последний день, когда можно определиться с выбором, — 1 июля.

Воробьев назвал изменения в основном законе страны важнейшим приоритетом в работе региональных депутатов.

Ключевые, важнейшие приоритеты — изменения в Конституции. И нашему политическому блоку, нашим депутатам важно отвечать на все вопросы, которые у жителей существуют. И про целостность нашей страны, и про социальные гарантии. Что именно в социальных гарантиях имеет главный приоритет Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Подготовка к неделе голосования в Московской области уже началась.