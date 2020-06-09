Рекордное число больных COVID-19 вылечили в Подмосковье за сутки

По последним данным, всего в регионе от заражения коронавирусом вылечили 12 672 пациентов. Днем ранее после получения отрицательных анализов на новый вирус домой из больниц Подмосковья отправили 569 человек. Число выздоравливающих от последствий заражения 2019-nCoV постепенно растет.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице каждый день также все больше и больше выздоровевших. За минувшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровели еще 5390 пациентов. Общее число людей, которых вылечили столичные медики, увеличилось до 109 737 человек.

С начала пандемии коронавируса в России выявили 476 658 случаев COVID-19. От последствий заражения новым вирусом скончался 5971 пациент.