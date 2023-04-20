Общество 20 апреля 2023, 15:40 Военный парад в Севастополе 9 мая не состоится Губернатор Развозжаев сообщил об отмене военного парада в Севастополе 9 мая РИА «Новости»

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Традиционный военный парад на 9 мая в Севастополе не будут проводить, такое решение приняли военные на уровне Минобороны России. Об этом объявил губернатор города Михаил Развожаев, написало РИА «Новости».

«Министерство обороны приняло решение о не проведении парада в городе Севастополе, поэтому все планы подготовки к этому мероприятию будут пересмотрены», — сказал Развожаев на заседании правительства.

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Ранее стало известно об отмене военного парада в День Победы в Курской области и в Крыму. Власти полуострова добавили, что также в этом году не состоятся праздничная демонстрация на 1 мая и шествие «Бессмертного полка». Последний не станут в этот раз проводить и по всей России.

Речь идет именно о шествии. При этом любой россиянин сможет принять участие в другом, удобном для него формате. Например, можно будет написать о своем родственнике-ветеране в социальных сетях или разместить его портрет на машине.