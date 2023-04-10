Общество 10 апреля 2023, 10:58 Парад в честь Дня Победы решили не проводить в Курской области Власти Курской области отказались от проведения парада в честь Дня Победы РИА «Новости»

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Руководство Курской области приняло решение не проводить парад в честь Дня Победы в 2023 году. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт во время оперативного совещания, написал ТАСС.

«Принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить», — сказал Старовойт.

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По его словам, в каком формате проводить акцию «Бессмертный полк», пока не решили. Информация об этом появится позже.

Высокий (желтый) уровень террористической опасности ввели в Курской области в связи с усиленными шагами по охране и защите региона. Также в области с октября 2022 года действует средний уровень реагирования. В частности, пропускной режим на приграничных территориях усилили. Кроме того, власти с особой внимательностью охраняют объекты инфраструктуры и образования.

ВСУ регулярно обстреливают Курскую область. Утром 10 апреля появилась информация, что украинский беспилотник хотел атаковать электроподстанцию в области.