Общество 12 апреля 2023, 10:22 Власти Крыма уточнили решение об отмене военного парада на 9 Мая Аксенов уточнил, что решение об отмене военного парада на 9 Мая касается только Крыма РИА «Новости»

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что решение об отмене праздничных мероприятий 1 и 9 мая касается только республики. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Отмене военного парада на День Победы 9 мая, шествия „Бессмертного полка“ и праздничной демонстрации на 1 Мая касается только Республики Крым», — написал он.

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале уточнил, что решение об отмене военного парада в городе на 9 Мая пока что не принято.

«Сейчас идут консультации с Министерством обороны, решение о проведении парада Победы в Севастополе — прерогатива военного ведомства», — подчеркнул Развожаев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что окончательное решение по проведению праздничных мероприятий на 9 Мая самостоятельно принимают власти субъектов страны. При этом представитель Кремля отметил, что в Москве торжественное мероприятие пройдет в обычном режиме.