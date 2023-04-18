Общество 18 апреля 2023, 12:18 Шествия «Бессмертный полк» в традиционном виде в 2023 году не будет Традиционное шествие «Бессмертный полк» в 2023 году не состоится Сайт мэра и правительства Москвы

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Шествия «Бессмертный полк» в традиционном, очном формате в этом году не будет, сообщили в пресс-службе организации. Там отметили, что все желающие смогут самостоятельно выбрать удобный для себя способ рассказать о своем герое — например, разместить портрет ветерана на автомобиле или в социальных сетях.

Сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева назвала 9 Мая великим праздником. Основным акцентом этого дня стали портреты героев, защищавших родину, добавила она.

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«Каждый может выбрать удобный для себя формат <…> разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях», — отметила парламентарий.

По ее словам, в этом случае лица защитников страны весь день будут находиться рядом со своими потомками, ради которых они сражались.

Ранее стало известно, что «Бессмертный полк» проведут в смешанном формате, чтобы россияне смогли поучаствовать в шествии как лично, так и в режиме онлайн. Депутат Госдумы Ольга Занько объяснила, что так в акции смогут принять участие больше людей.