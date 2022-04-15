Военные стран НАТО попали в российский плен на Украине

Военнослужащие стран НАТО попали в плен в ходе спецоперации ВС РФ. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Сенатор подчеркнул, что мировой общественности будут предъявлены доказательства в ходе судебных разбирательств, написало РИА «Новости».

«У нас уже есть пленные среди военнослужащих стран НАТО, мы все это покажем, когда будем судебные процессы вести, и мир увидит, что было на самом деле», — сказал Климов.

Он также обратил внимание на присутствие на Украине иностранных наемников. Об это ранее неоднократно говорили и в Минобороны. В ведомстве напомнили, что они не имеют право на статус военнопленных. После задержания их привлекут к уголовной ответственности.

Среди украинских военных, сдавшихся в плен в Мариуполе, оказался британский наемник Эйден Эслин. Иностранные СМИ успели сделать из него звезду, чтобы показать «идеологию» пребывания зарубежных боевиков на Украине. Но в итоге Эслин остался без еды и боеприпасов.