Русофобы, «солдаты удачи» и агенты спецслужб: перечислены виды иностранных наемников на Украине

Иностранные наемники на Украине появились давно, но после начала специальной операции их количество выросло. Всех приезжающих боевиков можно разделить на несколько типов, среди которых есть идейные русофобы, прибывшие за боевым опытом «солдаты удачи» и профессионалы из западных спецслужб. Об этом «360» рассказал экс-полковник СБУ Василий Прозоров.

Он пояснил, что в первую группу наемников входят иностранцы, которые приехали с конкретной целью бороться против российской армии.

«Это граждане из стран, где сильны русофобские настроения. Восточная Европа, Прибалтика, Грузия, Хорватия, Великобритания, Канада. Это люди, которые считают своим долгом причинить вред России и убивать русских солдат. Материальная сторона вопроса их не интересует», — заявил Прозоров.

Во вторую категорию офицер отнес желающих «поиграть в войнушку» солдат удачи, которые рассчитывали получить боевой опыт без особой опасности для себя.

«Они думали, что все будет как с 2014 года, когда восемь лет Украина безнаказанно поливала артиллерией города Донбасса, что можно выехать на передок и пострелять из снайперской винтовки по мирным жителям, что все будет как в картинках украинских СМИ», — рассказал эксперт.

Но применение российской артиллерии и ракет отбило у этих вояк все желание оставаться на Украине. Экс-полковник заявил, что наиболее ярким событием, которое повлияло на идеи этих наемников стал удар по Яворовскому полигону.

«Очень многие из них рассчитывали, что такая легкая прогулка на Украине будет, что тут ничего страшного не будет. Приехать, сфотографироваться, пострелять, выложить у себя в социальных сетях, чтобы выросло число подписчиков. А оказывается все совсем не так красиво. Бойцы ДНР и бойцы российской армии ответочку могут такую дать, что мало не покажется», — подчеркнул Прозоров.

Источник фото: телеканал «360»

Он напомнил историю британца, который приехал под Киев, но после того, как попал под бомбежку сбежал в лес, где его задержали бойцы территориальной обороны и несколько дней держали в плену, подозревая в нем российского шпиона. Когда наконец британец вернулся домой, то из него там сделали героя, хотя он даже в боях не участвовал.

У Запада свои интересы

«Третья категория людей — это иностранные специалисты, которые едут по заданию правительственных организаций, разведки, спецслужб, военных ведомств. Они едут чтобы изучить методы и средства российской армии. Способы противодействия военным силам», — подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Он пояснил, что представители западных спецслужб присутствовали на территории Украины в достаточно большом количестве уже много лет. Британцы и американцы построили Очаковский центр, где готовили силы для проведения спецопераций.

«В 2016 году я был свидетелем, когда сотрудники MI6 — это британская разведка — приезжали в Киев, в СБУ и один из них четко высказывал мысль, что в Мариуполе Великобритания готова построить станцию радиоэлектронной разведки, которая бы контролировала весь юг России. Понятно, что там бы работали только британские специалисты и охраняли бы его из бойцы», — подчеркнул эксперт.

Источник фото: РИА «Новости»

Была еще одна категория наемников, которая постоянно приезжала на Украину в последние годы. Это сторонники праворадикальных идей, которых принимал полк «Азов»*.

«Он с самого начала славился своими нацистскими идеями. Со временем он стал тренировочной базой для всех сторонников праворадикальных идей со всего мира. Неонацисты со всего мира приезжали в „Азов“* для тренировки и получения боевого опыта», — отметил Прозоров.

Он напомнил, что батальон входил в состав Национальной гвардии Украины и имел определенную штатную численность. Но командир мог зачислять в подразделения и роты иностранцев, не сообщая об этом центральному командованию.

«Таких людей всегда было много. Поэтому я уверен, что и сейчас, если всех не поубивали в Мариуполе, сейчас в остатках полка „Азов“* хватает иностранцев, которые находились в его составе на момент 24 февраля», — подчеркнул Василий Прозоров.

Министерство обороны России накануне сообщило, что войска полностью зачистили порт Мариуполя от боевиков украинских националистических батальонов. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что остатки подразделений нацбатальонов полностью заблокированы. Шансов вырваться из окружения у них нет.