Из плена обратно в плен

Некоторые украинские военные попадают в плен по два, а то и три раза. Власти страны не дают им встретиться с близкими, чтобы не узнали правду, да и живой силы Украине сильно не хватает. Об этом заявил телеведущий и журналист Гия Саралидзе. Далее — прямая речь собеседника «360».

Ночью 12 апреля появилась информация о том, что сразу более тысячи военнослужащих украинской армии сдались в плен под Мариуполем. Это как минимум третий случай вот такой массовой сдачи в плен украинских военных. И это только под Мариуполем. Вот интересная деталь в связи с этим — только сейчас в информационное поле Украины стали просачиваться слухи, не новости пока, о том, что есть некая большая группа военнослужащих. которые сдались в плен под Мариуполем.

Это говорит о том, в каком информационном вакууме, в какой информационной реальности, вернее ирреальности, живут граждане Украины. Ведь уже как минимум недели три как первые массовые группы более 100 человек стали сдаваться в плен или попадали в плен под тем же Мариуполем.

Украинские соцсети

Здесь интересно, что пишут и говорят в украинских соцсетях. Они действительно живут в другой реальности, которую им создали. Они уверенны, что побеждают. Они уверенны, что Россия уже на последнем издыхании, экономика России подорвана теми санкциями, которые принял Запад. Они уверенны, что в российских городах уже фактически наступил голод.

Еще одно важное наблюдение наших военкоров, которые работают в местах боевых действий. Они говорят, что среди тех, кто попадает в плен, очень много тех людей, которые попадают в плен уже во второй, а некоторые даже в третий раз. Эти люди, которых обменяли, вновь оказываются на передовой, вновь оказываются в зоне боевых действий. По их собственным словам, им даже не дали встретиться с их родственниками, а сразу отправили вновь в действующую армию.

Источник фото: РИА «Новости»

Здесь можно сделать два вывода. Первый — Украине явно не хватает живой силы. Это значит, что весь украинский мобилизационный ресурс, а котором нам говорили, не так мощен, как его пытались изобразить пропагандисты Украины. Второе — украинской власти очень не хочется, чтобы те люди, которые побывали в российском плену, рассказали правду о том, как к ним там относились.