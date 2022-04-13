Британский наемник сдался в плен с жалобами на нехватку еды и патронов. Что известно об Эйдене Эслине или Cossackgundi

Среди украинских военных, сдавшихся в плен в Мариуполе, оказался британский наемник. Ранее он заявлял журналистам, что никогда не сложит оружие. Более того, иностранные СМИ успели сделать из него местную звезду, чтобы показать «идеологию» пребывания зарубежных боевиков на Украине. Однако в итоге, англичанин остался без еды и боеприпасов.

Британский наемник попал в плен в Мариуполе

Среди сдавшихся в плен в Мариуполе украинских морских пехотинцев обнаружили британца по имени Эйден Эслин, также известного как Cossackgundi. Об этом написал военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале. Эта же информация распространилась в Сети среди иностранных пользователей. Журналист сфотографировал мужчину и подчеркнул, что тот «работает как молох». По данным корреспондента, британца вычислили еще в ночь на 13 апреля.

«Интересно, справа и слева от него стояли люди, явно привлекающие к себе внимание. С зубочистками в зубах, это смотрелось вызывающе. Скорее всего, они отвлекали всех от Эйдена Эслина», — пояснил журналист.

Всего в районе металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе в плен сдались 1026 военных ВСУ. Речь идет о военных 36-й бригады морской пехоты, среди них — 162 офицера. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Британский наемник Эйден Эслин — звезда СМИ

В зарубежной прессе 27-летний англичанин успел прославиться как военный, который отправился «сражаться с Владимиром Путиным». Об Эслине восторженно писали такие издания, как «Би-би-си», The Guardian, The Times. При этом в одном из интервью мужчина подчеркнул, что никогда не сдастся в плен. Однако похоже англичанин изменил свои планы.

«Прошло 48 дней, мы изо всех сил старались защитить Мариуполь, но у нас нет другого выбора, кроме как сдаться российским войскам. У нас нет ни еды, ни боеприпасов. Я надеюсь, что эта война скоро закончится», — заявил он.

При этом выяснилось, что Эслин — никакой не профессиональный солдат. Он наемник из маленького городка Ньюарк в графстве Ноттингемшир, который просто отправился воевать. Хотя, по собственным заявлениям, Эслин был полицейским. В итоге, сначала боевик отправился в Сирию, а позже очередь дошла и до Украины. Там англичанин служил в батальоне морской пехоты ВСУ.

Восхваление наемника как способ представить РФ врагом

Иностранные СМИ специально распространяли информацию о якобы великих целях наемника на Украине, чтобы продемонстрировать «идеологию» присутствия зарубежных боевиков на той территории. Об этом «360» рассказал военный историк Юрий Кнутов.

«Хотели показать идеологическую подоплеку. Во-первых, то, что эта война не за деньги и не за собственность на Украине, не война против России — с целью разделить ее и прибрать к рукам полезные ресурсы, которые есть на территории России. А показать, что это <…> идейная борьба якобы за свободу и демократию, а также за то, чтобы украинский народ мог жить в свободном мире. Чистейшей воды фальсификация», — пояснил Кнутов.

Источник фото: The Times

Нынешними же сообщениями о захвате популярного борца зарубежные журналисты уже пытаются вызвать у своей аудитории сочувствие, пояснил полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко. Так они пытаются выставить российских военных в максимально зловещем свете. Ведь там приводят даже слова матери наемника, переживающей за воюющего сына.

«Такие якобы кровожадные русские захватили „борца за свободу Украины“, который бросил работу и поехал черт знает куда (где находится Украина, каждый второй англичанин не сможет пальчиком ткнуть [на карте]). И вот эти „людоеды“ кадыровцы захватили его в плен», — посмеялся Тимошенко.

Наемники часто прикидываются профессионалами

При этом Кнутом отметил, что боевики часто представляются профессиональными военными. Это дает им возможность, в случае попадания в плен, получить более выгодные условия.

«Если арестовывают боевика, он подпадает под законы наемников. Это уголовная ответственность. <…> Если же это военный преступник, военный случай, то это уже Женевская конвенция — со всеми вытекающими по содержанию военнопленных, питанием, оказанием медицинской помощью и даже обменов пленных. Поэтому не просто часто, всегда будут представляться военнослужащими», — пояснил Кнутов.

В Мариуполе сражаются более 200 иностранных наемников

По информации иностранных СМИ, это первый британский наемник, сдавшийся в плен на Украине. Однако официального подтверждения этих сведений пока не поступало.

«Нас бомбили с самолетов, обстреливали из артиллерии и танков. Мы сделали все возможное и невозможное. Но любой ресурс имеет свойство иссякать», — заявили в 36-й бригаде.

В Мариуполе на стороне украинских войск сражается в районе 200-300 иностранных наемников. Об этом сообщил мужчина на видео, которое глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале, сообщив, что это допрос украинских военнопленных.

«На „Азовстали“ находятся иностранные войска, не знаю какой страны, человек 200–300, и „Азова“ 1500–2000», — говорит мужчина на видео.

Между тем российские войска уже уничтожили одно из последних соединений ВСУ, блокированных в промзоне Мариуполя. Группа украинских военных совершила неудачную попытку вырваться из окружения.

«Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.