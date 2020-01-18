Водонаева объяснила, кого относит к «быдлу»

Телеведущая и модель Алена Водонаева упрекнула СМИ в интерпретации ее слов о быдле. Она опубликовала разъяснение о том, что считает быдлом тех, кто не работает и имеет пристрастие к алкоголю и тунеядству.

«Я имела и имею в виду ту категорию людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству. Все мы понимаем, кого на самом деле я имею в виду. И не надо питать иллюзий, что за эти 20 лет мы искоренили эту проблему», — написала Водонаева в Instagram.

Телеведущая заявила, что не ожидала такого внимания к ее словам. Водонаева раскритиковала СМИ за то, что, обсуждая ее высказывания о материнском капитале, они показывали откровенные фотографии, в том числе сделанные для журнала Maxim. По словам модели, вместо этого федеральным телеканалам стоило бы снять сюжет о том, что «вся страна утопает в объявлениях об обналичивании материнского капитала».

Споры начались после поста Алены Водонаевой о том, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло. По ее мнению, те, кому не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради миллиона.

15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин предложил целый комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации. Среди предложений прозвучала идея выдавать материнский капитал семьям при рождении уже первого ребенка, а за второго платить больше.