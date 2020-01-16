Привлекает внимание, чтобы уйти в политику. Слова Водонаевой о «быдле» объяснили ее коллеги по «Дому-2»

Телеведущую Алену Водонаеву не устроило предложение Владимира Путина во время послания Федеральному собранию по материнскому капиталу и всему, что связано с семьей и детьми. Она считает, что «отчаявшееся от нищеты» российское «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнет рожать ради денег. Как другие звезды отреагировали на слова Водонаевой — в материале «360».

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил увеличить материнский капитан и выдавать его уже за первого ребенка, выплачивать пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, а также распорядился обратить внимание на введение бесплатного питания в школах. Помимо этого, глава государства призвал подумать об изменении Конституции России.

У Алены Водонаевой тут же появилось собственное мнение, которым она не побрезговала поделиться с подписчиками. В своем Instagram она написала, что дополнительные деньги семьям «рискуют стать роковыми для будущих поколений». Что идет вопреки мнению комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, а также позиции Национального родительского комитета.

«Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», — написала телеведущая.

Водонаева также указала на «проблемы с садами, школами, медициной и специалистами». Идея с бесплатными завтраками в школах ведущей тоже не понравилась.

К слову, до этого резкость Водонаевой проявилась в декабре 2019 года, когда она призвала россиянок не рожать, если они не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым. Также она говорила, что «не надо рожать рабов этому государству». Звезде ответил актер и режиссер Иван Охлобыстин. Он в выражениях не стеснялся и просто назвал Водонаеву «проституткой».

Прямолинейно, но здраво

Бывший парень Водонаевой на проекте «Дом-2», а ныне телеведущий Степан Меньщиков по просьбе «360» оценил высказывание Водонаевой и отметил, что хоть она в чем-то и права, но стоит аккуратнее выбирать слова.

Алена любит высказываться прямолинейно, но здравое зерно в ее рассуждениях есть. Конечно, она высказывается некорректно, потому что рано или поздно это «быдло» и «нищеброды» могут ее завалить где-нибудь в подворотне за ее язык остроумный Степан Меньщиков.

По мнению ведущего, Водонаева может раздумывать о переходе в политику. Он это связал с тем, что ей «не дает покоя слава Ксении Собчак, которая в политику лезет».

Меньщиков не согласился, что Водонаеву можно назвать русофобом после резкого высказывания о некоторых россиянах.

«*** (почему — прим. ред.) ее можно назвать русофобом? Она сказала, что благодаря новым поправкам и законам люди начнут заниматься рождением ребенка. И малообеспеченные начнут рожать, чтобы зарабатывать на этом деньги. В ее рассуждении есть здравое зерно, она правильно рассказывает. Просто она малообеспеченных людей называет нищебродами и быдлом — вот ее ошибка», — объяснил Меньщиков.

«Ради миллиона будут готовы на все»

Певец Шура (Александр Медведев) в беседе с «360» отметил, что в словах Водонаевой про рождение детей ради денег есть доля правды. Однако ее мнение о бесплатных обедах в школах и доплатах учителям артист назвал «бредом».

Конечно, бомжи побегут сейчас рожать. Но я летаю ежедневно по всей стране, вижу, что есть семьи, которые хотели бы иметь ребенка, но нет у них таких денег. А это будет конкретно большой помощью, рождаемость увеличится за счет этого капитала. Не исключено, что бомжи начнут рожать, я в чем-то с ней согласен Шура.

Шура, как и Меньщиков, предположил, что Водонаева таким образом может привлечь к себе внимание, чтобы впоследствии уйти в политику. Певец отметил, что у комика Владимира Зеленского получилось стать президентом Украины, а значит, и у Водонаевой есть шансы проникнуть в высшие слои политического общества, только российского.

Артист даже предложил свой вариант, чтобы «бомжи» не смогли заработать «легкие» деньги.

Бомжей научат пользоваться презервативами. Рекомендую выдавать презервативы бомжам. [А то они] ради миллиона будут готовы на все Шура.

«Судит со своей колокольни»

Шоумен Рустам Солнцев отметил, что обеспеченной Водонаевой легко судить. В беседе с «360» он выступил против таких резких высказываний и не согласился, что кто-то будет заводить детей ради денег.

«Она судит со своей колокольни очень обеспеченного человека. Она обеспечена за счет своего бизнеса, который она ведет в Instagram, затем у нее есть бывший муж, который человек небедный», — напомнил Солнцев.

По его словам, со стороны удобно обзывать людей, но нужно понимать, что в России не так развита «социальная защищенность», как в США или Западной Европе. Шоумен подчеркнул, что Водонаева в своем послании указывает на важную проблему, но делает это слишком радикально.

Позиция сноба, я против. Нельзя людей судить по собственной линейке. Это проблема безденежья россиян, полного безденежья. Нельзя категорично к этому подходить Рустам Солнцев.

Солнцев также отказался верить, что будет большое число семей, кто будет заводить детей только из-за денег.