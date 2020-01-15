Маткапитал начнут давать и за первого ребенка
О дополнительных решениях по маткапиталу рассказал президент РФ Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию.
Когда в семье родится первый малыш, его родители смогут претендовать на выплату по этой мере государственной поддержки в ее сегодняшнем объеме. Речь идет о 466 617 рублях. Президент обратил внимание, что в современных условиях — с учетом демографического взрыва — этого недостаточно.
«Предлагаю увеличить маткапитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства семья получит уже при рождении второго ребенка. Таким образом, общий размер маткапитала для семьи с двумя детьми — до 616 тысяч рублей», — заметил глава государства.
Путин напомнил, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ипотечного кредита.
«В целом семья с тремя детьми сможет вложить при помощи государства в решение жилищной проблемы свыше миллиона рублей», — заключил президент.
Кроме того, он предложил ввести выплаты для детей от трех до семи лет. Их получат семьи, доход которых не превышает прожиточного минимума на человека.