Маткапитал начнут давать и за первого ребенка

Российские семьи смогут получить материнский капитал уже при рождении первенца. Господдержка позволит родителям подготовиться к появлению второго ребенка.

О дополнительных решениях по маткапиталу рассказал президент РФ Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию.

Когда в семье родится первый малыш, его родители смогут претендовать на выплату по этой мере государственной поддержки в ее сегодняшнем объеме. Речь идет о 466 617 рублях. Президент обратил внимание, что в современных условиях — с учетом демографического взрыва — этого недостаточно.

«Предлагаю увеличить маткапитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства семья получит уже при рождении второго ребенка. Таким образом, общий размер маткапитала для семьи с двумя детьми — до 616 тысяч рублей», — заметил глава государства.

Путин напомнил, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ипотечного кредита.

«В целом семья с тремя детьми сможет вложить при помощи государства в решение жилищной проблемы свыше миллиона рублей», — заключил президент.

Кроме того, он предложил ввести выплаты для детей от трех до семи лет. Их получат семьи, доход которых не превышает прожиточного минимума на человека.