Мнение Водонаевой о маткапитале оскорбило Пригожина

Пригожина оскорбили слова Водонаевой о том, что «быдло» и «отчаявшиеся граждане» начнут рожать детей из-за материнского капитала. Телеведущая отметила, что «миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений».

«Когда блогеры дают оценку материнскому капиталу — это, на мой взгляд, не очень правильно. Конечно, она имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права», — пояснил продюсер.

Он также обратил внимание на то, что поддерживает инициативу президента России Владимира Путина.

«Логичнее получать маткапитал с рождением первого ребенка. Хотя это и маленькие деньги, но какая-то надежда для семей», — уточнил Пригожин.

Ранее идеями о маткапитале Владимир Путин поделился в ходе выступления с посланием Федеральному собранию. Теперь российские семьи получат выплату уже при рождении первого ребенка.