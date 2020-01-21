Водонаева не увидела ничего экстремального в своих словах о «быдле» и маткапитале

Заявления о материнском капитале и «быдле» Алены Водонаевой вызвали общественный резонанс и обсуждения. Телеведущая решила объяснить свои слова и заверила, что в них нет ничего экстремального.

Водонаева записала видеообращение и опубликовала его на YouTube-канале. Она призвала всех не верить заголовкам прессы, а прочесть ее первоначальные высказывания в соцсети. «Я уверена — ничего экстремального вы там не найдете», — заверила ведущая.

Она добавила, что молодые семьи в России должны иметь возможность обеспечивать себя на собственную зарплату, а материальная поддержка государства должна быть лишь «приятным бонусом, а не основным стимулом».

«Я уверена, что многим нормальным семьям эти деньги, безусловно, помогают улучшить жилищные условия. Но давайте не будем себя обманывать: все вы видели наверняка сотни объявлений об обналичивании материнского капитала за один-два дня у себя в городах», — отметила Водонаева.

Затем она объяснила, что имела в виду под «быдлом» тех граждан, которые прибегают к подобным незаконным операциям и спускают средства маткапитала «на водку и кутеж».

Ранее заявление Водонаевой раскритиковал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал ведущую бесстыдницей и предложил наказать ее по закону, назначив штраф в размере 100 миллионов рублей за оскорбления.

Алена Водонаева написала в соцсети, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло» могут начать рожать детей, только чтобы получить материнский капитал.