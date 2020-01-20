Маткапитал получат даже проживающие за пределами России граждане

По словам парламентария, семьи с детьми, которые имеют двойное гражданство, также могут рассчитывать на социальную поддержку от государства. Это же касается и детей, чьи матери родили за рубежом, являясь при этом гражданками России.

По словам Бессараб, «о втором гражданстве в законе о материнском капитале ничего не сказано». Для получения соцподдержки достаточно свидетельства о рождении и СНИЛС.

«Главное, что это граждане Российской Федерации», — указала депутат.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что программу материнского капитала продлят минимум до конца 2026 года. Выплата на первого ребенка с этого года составит 466 тысяч 617 рублей, а на второго — 616 тысяч 617 рублей.