Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»

Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло. По ее мнению, те, кому не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради миллиона.

«Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», — написала Водонаева в Instagram.

Телеведущая также раскритиковала идею выплачивать семьям с детьми ежемесячную помощь и ввести бесплатные обеды в школах для младшеклассников.

У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья? Алена Водонаева.

Модель заявила, что на еду в школах она вообще может смотреть только со слезами.

Подписчики высмеяли слова Водонаевой. Они предположили, что модель собирается стать депутатом, и посоветовали ей самой подумать, как она намерена бороться с падением рождаемости.

15 января, выступая с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин предложил целый комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации. Так, президент предложил ввести для малообеспеченных семей ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. На первом этапе размер выплат составит 5500 рублей, затем его увеличат до прожиточного минимума, то есть до 11 тысяч.

Кроме того, президент решил выдавать материнский капитал семьям при рождении уже первого ребенка, а за второго платить больше. Среди предложений президента также бесплатные обеды для всех школьников начальных классов.