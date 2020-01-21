Водонаеву призвали оштрафовать на 100 млн рублей за слова о маткапитале и «быдле»

Телеведущая Алена Водонаева заявила, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло» начнут рожать по нескольку детей ради маткапитала. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такие слова оскорблением людей и предложил наказать Водонаеву по закону.

«Мимо хамства проходить нельзя: она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус, вот эта вот бесстыдница. В этом случае штраф 100 миллионов — пускай платит. В следующий раз говорить не будет», — сказал Володин.

Он также добавил, что необходимо не только говорить о подобных случаях, но и предлагать решения, чтобы такие разговоры возникали как можно реже.

«Было бы правильно использовать возможности закона. Мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны, а это оскорбление граждан нашей страны», — цитирует спикера ГД РИА «Новости».

15 января президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Глава государства предложил выдавать материнский капитал семьям при рождении уже первого ребенка, а за второго платить больше.

После этого Водонаева опубликовала пост в соцсети, где заявила, что материальная поддержка может стать «роковой для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона».