    16 марта 2020, 05:12

    Внезапной смерти Децла и Доренко нашлось объяснение

    Кирилл Фролов

    Внезапным смертям знаменитостей можно найти логичное объяснение. Об этом «Московскому комсомольцу» заявил научный руководитель НИИ морфологии человека, президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский.
    Внезапной смерти Децла и Доренко нашлось объяснение

    Речь в интервью зашла о рэпере Кирилле Толмацком (Децле), радиоведущем Сергее Доренко и священнике Всеволоде Чаплине.

    Некоторым кажется, что человека устранили. Мой профессиональный опыт... позволяет утверждать, что за каждым таким случаем стоит протекающая болезнь

    Лев Кактурскийпрезидент Российского общества патологоанатомов

    Он отметил, что у Доренко была аневризма аорты, а протоиерей Чаплин страдал от проблем с сердцем. По словам врача, скоропостижная смерть — достаточно распространенное явление. При этом даже в старости смерть в большинстве случаев наступает не в силу возраста, а от какой-либо патологии.

    По словам Кактурского, внезапные смерти чаще происходят поздней осенью или ранней весной. В основном такая смерть наступает ночью.

    Кирилл Толмацкий умер 4 февраля 2019 года вскоре после выступления. Рэперу было 35 лет.

    Сергей Доренко скончался 9 мая 2019 года. В тот момент он ехал на мотоцикле в центре Москвы. Ведущему, главному редактору радиостанции «Говорит Москва» было 59 лет.

    Всеволод Чаплин ушел из жизни 26 января на скамейке около храма. Ему был 51 год.