Внезапной смерти Децла и Доренко нашлось объяснение

Речь в интервью зашла о рэпере Кирилле Толмацком (Децле), радиоведущем Сергее Доренко и священнике Всеволоде Чаплине.

Некоторым кажется, что человека устранили. Мой профессиональный опыт... позволяет утверждать, что за каждым таким случаем стоит протекающая болезнь Лев Кактурский президент Российского общества патологоанатомов

Он отметил, что у Доренко была аневризма аорты, а протоиерей Чаплин страдал от проблем с сердцем. По словам врача, скоропостижная смерть — достаточно распространенное явление. При этом даже в старости смерть в большинстве случаев наступает не в силу возраста, а от какой-либо патологии.

По словам Кактурского, внезапные смерти чаще происходят поздней осенью или ранней весной. В основном такая смерть наступает ночью.

Кирилл Толмацкий умер 4 февраля 2019 года вскоре после выступления. Рэперу было 35 лет.

Сергей Доренко скончался 9 мая 2019 года. В тот момент он ехал на мотоцикле в центре Москвы. Ведущему, главному редактору радиостанции «Говорит Москва» было 59 лет.

Всеволод Чаплин ушел из жизни 26 января на скамейке около храма. Ему был 51 год.