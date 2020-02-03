    03 февраля 2020, 00:01

    Душа 90-х и нашей юности. Год назад умер Децл

    Андрей Фишер, Борис Ломакин, Екатерина Земская, Нина Петлинова

    Год назад умер Децл. Ему было всего 35 лет. Кирилл Толмацкий стал самым заметным рэпером нашей страны, когда начинал свой карьерный путь, затем — участвовал в политических проектах, а после 30 лет ушел в андерграунд и начал читать про мировой заговор. Друзья и родственники до сих пор не могут поверить, что Кирилла больше нет. В этот день они вспоминают его и надеются, что он продолжит жить в своем творчестве. И мы тоже.

    Децл, кажется, предсказал все еще в 2007 году. В одном интервью он сказал, что хотел бы инсценировать свою смерть в возрасте 35 лет.

    Наверно, инсценирую в 35 свою смерть и поеду на какой-нибудь остров, и не буду париться о том, что в Вавилоне что-то происходит

    Децл.

    В 2015-м рэпер вновь сказал о своих планах. Спустя четыре года произошло то, о чем Децл говорил дважды — в шутку или нет, этого мы уже не узнаем. 3 февраля 2019 года в Ижевске Толмацкий умер в возрасте 35 лет. Это случилось на закрытой вечеринке в честь дня рождения местного бизнесмена.

    Смерть постигла Децла в гримерке. Артист почувствовал себя плохо, пожаловался на ломоту в кистях и судороги. Знакомые вызвали бригаду скорой помощи, которая приехала почти сразу. Врачи около 30 минут реанимировали Децла, но это не помогло — Толмацкий умер от остановки сердца.

    Рэпер прошел длинный путь от подростковой славы, благодаря клипам «Вечеринка» и «Слезы», рекламировал модные бренды — одежду от Converse, напиток Pepsi, наушники Philips, был лицом модных музыкальных журналов, таких как «Птюч», Neon, «Молоток», «Афиша», COOL и других, а также принимал участие в шоу на многих телеканалах, в том числе Первом канале, РЕН ТВ, НТВ, ТНТ.

    В последние годы жизни Децл не был так популярен, как в 2000-х. Но после произошедшего о рэпере заговорили вновь: его посмертно наградили специальной премией «Муз-ТВ» за вклад в развитие хип-хоп музыки; Тимати спел трибьют-извинение перед загримированным под Децла человеком (и многие сочли это хайпом и танцем на костях); о рэпере сняли фильм «С закрытыми окнами», который, по словам отца Александра Толмацкого, оказался правдивой работой. Более того, отец Децла начал жалеть, что был в плохих отношениях с сыном многие годы. В конце декабря неизвестные сожгли могилу рэп-легенды. Огонь уничтожил все — венки, портрет, письма поклонников.

    Децл продолжает жить

    Прошел уже год со дня смерти Кирилла Толмацкого. Но у его родственников и друзей не иссякают теплые слова об артисте. Его продолжают помнить и те люди, с кем он общался совсем недолго. Каждый знал Кирилла с какой-то особенной, неизвестной другим стороны, и каждый говорит о нем как об удивительном человеке.

    Александр Толмацкий, отец Кирилла

    Это был тяжелый год. Потеря детей — это самое сложное, что может пройти в жизни человека. Я поеду на кладбище завтра — не люблю это место, приезжаю туда редко. Поеду один, без друзей или родственников — это моя личная история, не хочу никого туда вовлекать. Мне приятно, что какая-то память есть, она живет, что люди поют его песни, помнят. Я готов поддерживать какой-то проект, посвященный Кириллу. Любому человеку, который захочет делать, я готов помогать.

    Телеведущий Николай Дроздов, знакомый Кирилла

    Я никогда не называл его Децлом. Я считал, что это по-молодежному, если они между собой хотят — то как угодно. Но я его все-таки очень уважал, поэтому всегда называл только по имени-отчеству и на вы. Мы вместе участвовали в реалити-шоу «Последний герой» в 2003 году, провели на острове примерно полгода. Кирилл Александрович отличался некоторой физической хрупкостью: небольшого росточка, худенький юноша. Но он настолько был силен духом! Самое главное в таких вещах — никогда не унывать и не сдаваться, не сидеть без толку и не ждать, пока это кончится. Кирилл Александрович делал все всегда с хорошим настроением, всегда с улыбкой. Никогда ни с кем не ругался, не ссорился, вел себя доброжелательно, был жизнерадостным. Мне даже в голову не могло прийти, что мы с ним больше не увидимся никогда. Я не хочу в это верить — я о нем рассказываю, как о живом человеке.

    Рэпер ST (Александр Степанов), знакомый и фанат Кирилла

    Я был и остаюсь фанатом его творчества. Для меня Кирилл — человек, с которого началась моя вера в то, что я могу делать рэп сам, поэтому для меня подобных ему артистов не появлялось. В чем самобытность Децла? Он пытался всегда найти себя. Этот поиск никогда не прекращался. Хорошо, что его помнят, что его песни слушают и что-то, что он делал всю жизнь, живет. Это самое ценное, что память о нем живет в сердцах его друзей, фанатов, семьи и, надеюсь, будет жить всегда.

    Шоумен Сергей Крылов, друг семьи

    Его процесс жизнедеятельности был активный. Есть пассивные наблюдатели, а есть активные доброжелатели. Кирюша был таким (активным доброжелателем — прим.ред.). Кирюша очень яркую прожил жизнь на фоне среднестатистических жизней, которые люди проживают.

    Больше, чем музыка

    Не забывают Кирилла и фанаты его творчества. Для одних он навсегда останется подростком, который устроил у себя дома вечеринку и пригласил туда всю школу, для других — молодым «Эминемом», который популяризовал в России хип-хоп и вывел его из андерграунда. У многих Децл ассоциируется с молодостью, отрывом и весельем. Кто-то знает Кирилла Толмацкого под псевдонимом, который он выбрал для себя уже в осознанном возрасте — Le Truk писал более серьезные, искренние песни.

    Он не стремился за славой и не пытался получить дешевую популярность на заезженных текстах и ритмах. Он просто творил и наслаждался процессом своего творчества, в которое вкладывал всего себя. В этом весь Кирилл — он мог не бросать большую сцену, а продолжить писать популярные мотивчики, которые заедали бы в головах слушателей. Многие популярные звезды делают именно так. Он бы имел славу и богатство, однако решил отказаться от этого — ради собственного «я», которое было сильнее всего остального. И за это мы его будем помнить.