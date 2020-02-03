Душа 90-х и нашей юности. Год назад умер Децл

Год назад умер Децл. Ему было всего 35 лет. Кирилл Толмацкий стал самым заметным рэпером нашей страны, когда начинал свой карьерный путь, затем — участвовал в политических проектах, а после 30 лет ушел в андерграунд и начал читать про мировой заговор. Друзья и родственники до сих пор не могут поверить, что Кирилла больше нет. В этот день они вспоминают его и надеются, что он продолжит жить в своем творчестве. И мы тоже.

Децл, кажется, предсказал все еще в 2007 году. В одном интервью он сказал, что хотел бы инсценировать свою смерть в возрасте 35 лет.

Наверно, инсценирую в 35 свою смерть и поеду на какой-нибудь остров, и не буду париться о том, что в Вавилоне что-то происходит Децл.

В 2015-м рэпер вновь сказал о своих планах. Спустя четыре года произошло то, о чем Децл говорил дважды — в шутку или нет, этого мы уже не узнаем. 3 февраля 2019 года в Ижевске Толмацкий умер в возрасте 35 лет. Это случилось на закрытой вечеринке в честь дня рождения местного бизнесмена.

Смерть постигла Децла в гримерке. Артист почувствовал себя плохо, пожаловался на ломоту в кистях и судороги. Знакомые вызвали бригаду скорой помощи, которая приехала почти сразу. Врачи около 30 минут реанимировали Децла, но это не помогло — Толмацкий умер от остановки сердца.

Рэпер прошел длинный путь от подростковой славы, благодаря клипам «Вечеринка» и «Слезы», рекламировал модные бренды — одежду от Converse, напиток Pepsi, наушники Philips, был лицом модных музыкальных журналов, таких как «Птюч», Neon, «Молоток», «Афиша», COOL и других, а также принимал участие в шоу на многих телеканалах, в том числе Первом канале, РЕН ТВ, НТВ, ТНТ.

В последние годы жизни Децл не был так популярен, как в 2000-х. Но после произошедшего о рэпере заговорили вновь: его посмертно наградили специальной премией «Муз-ТВ» за вклад в развитие хип-хоп музыки; Тимати спел трибьют-извинение перед загримированным под Децла человеком (и многие сочли это хайпом и танцем на костях); о рэпере сняли фильм «С закрытыми окнами», который, по словам отца Александра Толмацкого, оказался правдивой работой. Более того, отец Децла начал жалеть, что был в плохих отношениях с сыном многие годы. В конце декабря неизвестные сожгли могилу рэп-легенды. Огонь уничтожил все — венки, портрет, письма поклонников.

Децл продолжает жить

Прошел уже год со дня смерти Кирилла Толмацкого. Но у его родственников и друзей не иссякают теплые слова об артисте. Его продолжают помнить и те люди, с кем он общался совсем недолго. Каждый знал Кирилла с какой-то особенной, неизвестной другим стороны, и каждый говорит о нем как об удивительном человеке.

Александр Толмацкий, отец Кирилла

Это был тяжелый год. Потеря детей — это самое сложное, что может пройти в жизни человека. Я поеду на кладбище завтра — не люблю это место, приезжаю туда редко. Поеду один, без друзей или родственников — это моя личная история, не хочу никого туда вовлекать. Мне приятно, что какая-то память есть, она живет, что люди поют его песни, помнят. Я готов поддерживать какой-то проект, посвященный Кириллу. Любому человеку, который захочет делать, я готов помогать.

Телеведущий Николай Дроздов, знакомый Кирилла

Я никогда не называл его Децлом. Я считал, что это по-молодежному, если они между собой хотят — то как угодно. Но я его все-таки очень уважал, поэтому всегда называл только по имени-отчеству и на вы. Мы вместе участвовали в реалити-шоу «Последний герой» в 2003 году, провели на острове примерно полгода. Кирилл Александрович отличался некоторой физической хрупкостью: небольшого росточка, худенький юноша. Но он настолько был силен духом! Самое главное в таких вещах — никогда не унывать и не сдаваться, не сидеть без толку и не ждать, пока это кончится. Кирилл Александрович делал все всегда с хорошим настроением, всегда с улыбкой. Никогда ни с кем не ругался, не ссорился, вел себя доброжелательно, был жизнерадостным. Мне даже в голову не могло прийти, что мы с ним больше не увидимся никогда. Я не хочу в это верить — я о нем рассказываю, как о живом человеке.

Рэпер ST (Александр Степанов), знакомый и фанат Кирилла

Я был и остаюсь фанатом его творчества. Для меня Кирилл — человек, с которого началась моя вера в то, что я могу делать рэп сам, поэтому для меня подобных ему артистов не появлялось. В чем самобытность Децла? Он пытался всегда найти себя. Этот поиск никогда не прекращался. Хорошо, что его помнят, что его песни слушают и что-то, что он делал всю жизнь, живет. Это самое ценное, что память о нем живет в сердцах его друзей, фанатов, семьи и, надеюсь, будет жить всегда.

Шоумен Сергей Крылов, друг семьи

Его процесс жизнедеятельности был активный. Есть пассивные наблюдатели, а есть активные доброжелатели. Кирюша был таким (активным доброжелателем — прим.ред.). Кирюша очень яркую прожил жизнь на фоне среднестатистических жизней, которые люди проживают.

Больше, чем музыка

Не забывают Кирилла и фанаты его творчества. Для одних он навсегда останется подростком, который устроил у себя дома вечеринку и пригласил туда всю школу, для других — молодым «Эминемом», который популяризовал в России хип-хоп и вывел его из андерграунда. У многих Децл ассоциируется с молодостью, отрывом и весельем. Кто-то знает Кирилла Толмацкого под псевдонимом, который он выбрал для себя уже в осознанном возрасте — Le Truk писал более серьезные, искренние песни.

Он не стремился за славой и не пытался получить дешевую популярность на заезженных текстах и ритмах. Он просто творил и наслаждался процессом своего творчества, в которое вкладывал всего себя. В этом весь Кирилл — он мог не бросать большую сцену, а продолжить писать популярные мотивчики, которые заедали бы в головах слушателей. Многие популярные звезды делают именно так. Он бы имел славу и богатство, однако решил отказаться от этого — ради собственного «я», которое было сильнее всего остального. И за это мы его будем помнить.