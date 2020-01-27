Причиной смерти Чаплина называют ишемическую болезнь сердца. Как распознать и предотвратить приступ?

Как рассказали очевидцы, священник отслужил литургию, вышел во двор храма, присел на лавочку и через несколько минут умер. Именно так проходит сердечный приступ при инфаркте миокарда — частном случае ишемической болезни сердца, или ИБС.

ИБС — это поражение миокарда, которое объясняется расстройством коронарного (питающего сердечную мышцу) кровообращения. Поражение происходит из-за того, что организм не может обеспечить потребности сердечной мышцы в кислороде. ИБС может протекать остро, и тогда ее называют инфарктом миокарда. Хроническую форму называют стенокардией.

Ишемическая болезнь сердца и ее признаки

Признаками ИБС считают одышку, аритмию, гипертонию, стенокардию. В острой форме это инфаркт миокарда — именно он наиболее опасен для жизни. Поэтому очень важно распознать ИБС на ранней стадии, когда ее лечение еще возможно.

В частности, одышка может возникать при быстрой ходьбе и подъеме по лестнице, физических нагрузках. Может проявлять себя и в состоянии покоя. Еще одним симптомом может быть неровная работа сердца или учащенное сердцебиение. Немедленно следует обратиться к врачу, если постоянно скачет артериальное давление. И уж точно пора к специалисту, если не отпускают давящие боли за грудиной, которые отдают в шею и левое плечо. Это, скорее всего, стенокардия.

Инфаркт

Инфаркт называют одной из самых распространенных причин смертности. Развитие инфаркта напрямую зависит от возраста и пола, кроме того, нужно учитывать сопутствующие заболевания. До определенного возраста инфаркты у женщин случаются в несколько раз реже. А вот все мужчины в возрасте от 40 лет и старше находятся в группе риска. Начиная с возраста в 50-65 лет число инфарктов у мужчин и женщин становится примерно равным.

Согласно медицинской статистике, приблизительно каждый третий случай острого инфаркта сердечной мышцы — миокарда — заканчивается смертью. Каждая пятая внезапная смерть на планете вызвана этим недугом.

Самая частая причина инфаркта — закупорка сосудов атеросклеротическими бляшками. Они образуются на стенках сосудов из-за отложений жира. Это значит, что ИБС с высокой вероятностью может развиться у курящих, злоупотребляющих спиртным, а также у больных сахарным диабетом и страдающих от избыточного веса.

Помощь при инфаркте

При подозрении на инфаркт следует срочно вызвать скорую помощь. Чем скорее приедут медики, тем выше шанс сохранить жизнь пациенту. До приезда врачей больного нужно расположить полусидя, попросить его согнуть ноги в коленях, ослабить мешающие дыханию воротники или галстук. Очень важно обеспечить доступ свежего воздуха.

Под язык пациенту нужно положить таблетку нитроглицерина и таблетку аспирина. Обе измельчить. Если боли не проходят, нужно рассасывать нитроглицерин каждые пять минут, но не более трех таблеток подряд. Когда приедут врачи, пациента нужно срочно отправить в кардиореанимацию. Чем раньше начнется лечение, тем благоприятнее прогноз на будущее.

Профилактика ИБС

Самая главная рекомендация при подозрении на ИБС — изменить образ жизни и питания. Следует отказаться от жирной пищи, от фастфуда и, по возможности, от алкоголя. Если позволяет самочувствие, регулярно давать организму невысокие физические нагрузки: побольше гулять пешком, плавать или заниматься на велотренажере, посоветовавшись перед тем с врачом. Можно пойти на танцы: медики утверждают, что это замечательная профилактика ИБС.

Раз в полгода следует проверять кровь на уровень сахара и холестерина. И, конечно, проходить профилактическое обследование, строго выполняя все рекомендации врача.

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