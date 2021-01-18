Власти Сахалина отложили введение бейджей для привитых от коронавируса

Сахалинские власти решили ввести специальные бейджи для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. С ними жители региона могут ходить без масок. Эта идея пока сырая — до заключения специалистов ее воплощать в жизнь не будут.

«В настоящее время решение по бейджам не принято. Разрабатывается целый комплекс мер, направленных на нормализацию жизни и возвращение к привычному укладу. В этом процессе важно мнение людей, а также экспертное заключение специалистов, без этого никаких решений принято не будет», — рассказали изданию «Подъем» в департаменте информационной политики региона.

На прошлой неделе губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал всех жителей региона сделать прививку от коронавируса и заявил, что прошедшие вакцинацию получат специальные бейджи и право не носить защитную маску в общественных местах.

Сенатор и кандидат медицинских наук Сергей Леонов раскритиковал эту идею и заявил, что выходить из дома без СИЗ — это рискованное дело, так как прививка не дает полной гарантии безопасности.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что в регионе с 5 февраля введут антиковидные паспорта. Такие документы будут выдавать тем, у кого в организме есть антитела.