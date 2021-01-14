Привитым сахалинцам навесят бейджи и разрешат не носить маски. Зря

Власти Сахалина разрешили жителям, сделавшим прививки от коронавируса, не носить маски в общественных местах. Для этого им напечатают специальные бейджи.

«Все, кто сделает прививку, получат специальные бейджи. Они будут давать право не носить маски в общественных местах», — говорится в пресс-службе администрации региона. Однако врачи говорят, что даже привитым людям необходимо носить медицинские маски и соблюдать все меры ковидной безопасности.

Губернатор Валерий Лимаренко призвал жителей пройти вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что препарат «Спутник V» отлично себя зарекомендовал. По его словам, практика показывает, что прививка дает высокую степень защиты.

Уже в субботу, 16 января, на Сахалине и Курилах начнется массовая вакцинация. К этому дню поставят девять тысяч доз вакцин. По предварительным данным, в область будет ежемесячно поступать по 20 тысяч доз. Оформить талон на прививку можно в электронном виде — через портал госуслуг.

По данным на 14 января, в Подмосковье уже более 20 тысяч жителей привились от нового вируса. Также доставлено 57 549 доз вакцины. Всего подготовлено 94 прививочных пункта.