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    15 января 2021, 09:57

    Идею выдавать сахалинцам бейдж за прививку от коронавируса раскритиковали

    Анастасия Калинина

    Накануне региональные власти разрешили привитым от коронавируса жителям Сахалина не носить медицинские маски в общественных местах. Для этого им выдадут специальный бейдж. Но эксперты уверены, что это рисковое занятие, ведь прививка не дает максимальной гарантии.
    Идею выдавать сахалинцам бейдж за прививку от коронавируса раскритиковали

    «Есть распоряжение Роспотребнадзора по поводу ношения масок в общественных местах <…>. В нем нет сноски, что маски можно не носить, если ты провакцинировался», — передает газета «Известия» слова члена комитета Совета Федерации по социальной политике и кандидата медицинских наук Сергея Леонова.

    По его мнению, нельзя делить людей на «своих и чужих по бейджикам». Потому что решение о вакцинации — личное право каждого человека. К тому же нет стопроцентной гарантии, что вакцина защитит от вируса.

    Другой эксперт — вирусолог Александр Чепурнов — добавил, что первой прививки может быть недостаточно, чтобы защититься в полной мере. А вторую можно поставить только через три недели.

    Вирусолог отметил важную роль медицинской маски и посоветовал не переставать ее носить даже после вакцинации от коронавируса. Но стремление губернатора Сахалинской области понятно: он просто хочет, чтобы как можно больше людей сделали прививку.

    Социальный психолог Алексей Рощин и вовсе считает, что такие действия властей спровоцируют создание черного рынка. Жители начнут подделывать ковидные бейджи.