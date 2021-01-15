Идею выдавать сахалинцам бейдж за прививку от коронавируса раскритиковали

«Есть распоряжение Роспотребнадзора по поводу ношения масок в общественных местах <…>. В нем нет сноски, что маски можно не носить, если ты провакцинировался», — передает газета «Известия» слова члена комитета Совета Федерации по социальной политике и кандидата медицинских наук Сергея Леонова.

По его мнению, нельзя делить людей на «своих и чужих по бейджикам». Потому что решение о вакцинации — личное право каждого человека. К тому же нет стопроцентной гарантии, что вакцина защитит от вируса.

Другой эксперт — вирусолог Александр Чепурнов — добавил, что первой прививки может быть недостаточно, чтобы защититься в полной мере. А вторую можно поставить только через три недели.

Вирусолог отметил важную роль медицинской маски и посоветовал не переставать ее носить даже после вакцинации от коронавируса. Но стремление губернатора Сахалинской области понятно: он просто хочет, чтобы как можно больше людей сделали прививку.

Социальный психолог Алексей Рощин и вовсе считает, что такие действия властей спровоцируют создание черного рынка. Жители начнут подделывать ковидные бейджи.