Власти Москвы назвали предварительную причину отравления в Люблине

Причиной отравления семьи в квартире дома на проспекте 40 лет Октября в Люблине стало самовольное переустройство вентиляции. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Представители организации пояснили, что во время осмотра квартиры пострадавших выяснилось, что в их ванной комнате установлен газовый проточный водонагреватель, при этом в вентиляционном канале был вмонтирован электровентилятор, сообщил «Интерфакс».

«Его использование категорически запрещено в помещениях с газовым оборудованием», — подчеркнули специалисты.

Двух пострадавших женщин уже выписали из больницы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Накануне вечером из дома эвакуировали около 40 человек. Жильцам квартиры на пятом этаже потребовалась скорая помощь. Предварительной причиной происшествия назвали отравление бытовым газом. Но пожарно-спасательные подразделения и эксперты «Мосгаза» после проверки здания не подтвердили эту версию. Председатель СК РФ России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося.