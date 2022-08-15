Концентрация углекислого газа в люблинской пятиэтажке превысила норму в 14 раз

Экстренные службы зафиксировали 14-кратное превышение концентрации углекислого газа в пятиэтажке на улице 40 лет Октября в Москве. Из дома эвакуировали жильцов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Предварительно зафиксировано превышение CO2 в 14 раз», — заявил представитель экстренных служб.

Скорую помощь вечером 14 августа вызвали жильцы квартиры на пятом этаже дома в Люблине. Они почувствовали себя плохо. Медики приехали на место и вызвали спасателей. Также прибыла бригада Центра медицины катастроф Москвы.

Врачи диагностировали отравление неизвестным веществом. Двух женщин госпитализировали, мужчина отказался ехать в больницу. Территорию дома оцепили и объявили эвакуацию. Специалисты вывели около 40 человек и перевезли во временный пункт размещения на базе ДК имени И. М. Астахова.

Сначала возможной причиной отравления посчитали утечку бытового газа, однако пожарно-спасательные подразделения и специалисты «Мосгаза» проверили все подъезды пятиэтажки и поняли, что дело не в сетевом газе. К работе подключились Роспотребнадзор и прокуратура.