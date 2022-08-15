Пострадавшая от отравления газом в пятиэтажке на юго-востоке Москвы вышла из комы

От отравления газом в доме на улице 40 лет Октября в Москве пострадали три человека. Мужчина отказался ехать в больницу, а двух жительниц квартиры на пятом этаже госпитализировали. Одна из них вышла из медикаментозной комы и рассказала «360», как все произошло.

Она вернулась домой, муж забрал ее прямо из реанимации. В пятиэтажке до сих пор работают специалисты Следственного комитета России. Они пытаются выяснить, что стало причиной отравления.

Никаких предположений нет. Никаких ни запахов, ни чего-то еще нет и не было вчера. Я потеряла сознание, ушла в [медикаментозную] кому, меня забрали в реанимацию. Ночь <…> еще в Склифе пострадавшая.

СМИ сообщили, что концентрация углекислого газа в доме превысила норму в 14 раз, однако собеседница «360» заявила, что к ним приходил эксперт с прибором и не нашел превышений показателей.

Вечером 14 августа жители квартиры на пятом этаже дома в Люблине вызвали скорую помощь, а прибывшие на место медики — спасателей и другие экстренные службы. Из дома эвакуировали порядка 40 человек. Предварительной причиной происшествия посчитали отравление бытовым газом, однако пожарно-спасательные подразделения и специалисты «Мосгаза» проверили все подъезды и не подтвердили эту версию.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.