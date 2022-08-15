Жителей пятиэтажки в Москве эвакуировали из-за отравления неизвестным веществом. Главное

Жители многоквартирного дома в Люблино отравились неизвестным газом. В больницу попали два человека, остальных жильцов эвакуировали, чтобы проверить дом. Однако утечки газа так и не обнаружили, причина отравления жителей остается неизвестной. «360» собрал всю известную информацию к этому часу.

Вечером 14 августа жильцы одной из квартир на пятом этаже дома, расположенного на проспекте 40 лет Октября в Люблино, почувствовали недомогание, сообщил источник «360». Они вызвали скорую помощь. По словам собеседника, п приехавшие на вызов медики также ощутили признаки отравления и позвонили спасателей и экстренные службы.

Спасатели приняли решение эвакуировать всех жильцов этого подъезда — это около 40 человек. Для временного размещения эвакуированных людей «Мосгортранс» направил два автобуса.

Позже всех разместили во временном пункте, который организовали в ДК им И. М. Астахова по адресу: улица Люблинская дом 149.

Источник фото: телеканал «360»

Пострадали только жители

Источник «360» сообщал, что в результате отравления неизвестным веществом пострадали три человека. Позже в прокуратуре столицы отметили, что двух жителей одной из квартир отправили в больницы. Одного отвезли в ГКБ № 15, второго в СКИФ.

«Две женщины госпитализированы с признаками отравления, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Третий член семьи от госпитализации отказался. Медики, приехавшие на вызов первыми, не пострадали.

«Информация о якобы пострадавших медицинских работниках не соответствует действительности. На месте продолжают работать врачи Центра медицины катастроф города Москвы и служба скорой медицинской помощи», — пояснили в Депздраве.

Газ не виноват

На месте организовали штаб, территорию вокруг дома оцепили сигнальной лентой. Предварительной причиной отравления жителей сочли утечку газа. Об этом «360» рассказала замглавы управы района Люблино Елена Полухова.

«Утечка газа, людей попросили уйти. Сейчас там проверяют. <...> Все в целях безопасности, ничего серьезного там нет» — подчеркнула она.

Однако позже городское хозяйство столицы сообщило, что причиной отравления не является сетевой газ. На месте работали пожарно-спасательные подразделения и специалисты «Мосгаза». С помощью газоанализатора эксперты проверили все подъезды жилого дома, взяли пробы воздуха. Сотрудники служб провели тактическое вентилирование подъездов.

Источник фото: телеканал «360»

Специалисты Роспотребнадзора по Москве и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» выехали на место для оценки ситуации и решения вопроса о проведении лабораторно-инструментальных исследований, сообщил ТАСС.

На место происшествия прибыл заместитель люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев. Ведомство поставило ситуацию на контроль, специалисты проверят соблюдение жилищных прав жильцов этого дома.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств госпитализации двух человек из квартиры жилого дома на проспекте 40 лет Октября», — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным «Московского комсомольца», специалисты лаборатории «Мосгаза» предположили, что в многоквартирном доме могла произойти утечка синильной кислоты.