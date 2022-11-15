Общество 15 ноября 2022, 17:14 Власти Херсонской области сообщили о продолжении спасения мирных жителей Врио главы Херсонской области Сальдо: порядка 115 тысяч человек переехали за Днепр РИА «Новости»

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Спасение мирного населения Херсонской области продолжается. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире канала «Россия-24».

«Эвакуация продолжается», — сказал он.

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Политик отметил, что мирные жители перебираются из региона из соображений безопасности. Свыше 115 тысяч человек, по словам Сальдо, переехали с правого на левый берег Днепра с начала эвакуации. Он подчеркнул, что некоторые из них расположились в городах Каховка, Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, так как имеют там знакомых, друзей или родственников.

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Обстрелы левобережья со стороны украинских боевиков стали более интенсивными, добавил Сальдо, поэтому населению придется уезжать дальше.

Врио главы Херсонской области объявил о начале эвакуации 18 октября. В начале ноября было принято решение о переброске российских войск на левую сторону Днепра. Вооруженные силы Украины пытались сорвать перевозку мирных жителей и смену дислокации сил России. Боевики ударили по Новой Каховке во время эвакуации населения, в результате чего погиб один человек, еще три получили ранения.

Сальдо также сказал, что государственные и муниципальные службы региона разместились в других городах, однако столицу в Геническ не переносили, сообщил RT.