Каникулы раньше срока объявили во всех школах Белгородской области | 360°

Общество 14 октября 2022, 20:34 Поделиться Telegram

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Viber Каникулы раньше срока объявили во всех школах Белгородской области Глава Белгородской области Гладков объявил о каникулах в школах региона с понедельника PxHere

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Во всех школах Белгородской области начнутся внеочередные каникулы. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте».

Во время прямого эфира жители Белгородской области спрашивали главу, почему школьников не перевели на удаленку из соображений безопасности. Одна из женщин попросила начать осенние каникулы раньше срока, чтобы перевезти своего ребенка из региона, не пропустив при этом уроки.

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«С понедельника объявим каникулы в Белгородской области для всех школ», — объявил Гладков.

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В Белгородской области второй день разбираются с последствиями ракетных обстрелов со стороны ВСУ. Вчера в результате удара украинских боевиков одна из многоэтажек получила серьезные повреждения. Пострадали две квартиры и техническое помещение, жертв среди населения не было. Жильцов дома расселили в гостиницу, некоторые отправились на время к родственникам.

Вечером четверга ВСУ атаковали таможенный пропускной пункт в Шебекино в области. В результате удара сильно обрушилось здание.

Сегодня стало известно о подрыве боевиками Зеленского склада с боеприпасами в поселке Октябрьский. В результате детонации погибли несколько человек. Еще один обстрел привел к пожару на подстанции в Белгороде. Пять приграничных сел остались без электроснабжения в Шебекинском городском округе.

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