Подстанция загорелась в Белгороде после обстрела | 360°

Важное 14 октября 2022, 19:53 Поделиться Telegram

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Viber Подстанция загорелась в Белгороде после обстрела Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на подстанции после обстрела T.me/vvgladkov

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Обстрел привел к пожару на подстанции в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона уже выехал на место пожара.

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«Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до четырех часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания», — написал Гладков.

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Как заявили в Белгородэнерго, на подстанции «Дубовое» произошло техническое нарушение. Она питает район Харьковской горы города, а также поселок Дубовое.

«Причины выясняются. Бригады выехали для осмотра энергообъектов, оперативный персонал приступил к переключению потребителей на резервные схемы электроснабжения», — привел сообщение сайт go31.ru.

Соцсети

По словам пользователей соцсетей, в Белгороде прогремели несколько сильных взрывов. Сейчас часть жителей города осталась без света. Губернатор региона заявил, что пожарные уже справились с огнем.

«Приступили к переподключению», — отметил Гладков.

Вместе с главой региона на месте находятся начальник ГУ МЧС России Сергей Потапов и министр ЖКХ Алексей Ботвиньев.

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