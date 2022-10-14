Следком сообщил о погибших и пострадавших из-за взрыва склада боеприпасов под Белгородом | 360°

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Следком сообщил о погибших и пострадавших из-за взрыва склада боеприпасов под Белгородом

СК РФ: из-за детонации боеприпасов в белгородском поселке Октябрьский погибли люди

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Несколько человек погибли и пострадали в результате подрыва склада с боеприпасами в Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве рассказали, что в поселке Октябрьский Белгородского района в результате обстрела со стороны Украины был подорван склад с боеприпасами, произошла их детонация.

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«По предварительным данным, есть погибшие и раненые», — сказано в сообщении.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области. Следователи установят все обстоятельства произошедшего.

По данным правоохранительных органов, погибли сотрудники Росгвардии.

Ранее сообщалось, что боеприпасы сдетонировали на складе под Белгородом после обстрела со стороны украинских войск. Глава области Вячеслав Гладков отметил, что по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что под обстрел ВСУ попал поселок Октябрьский в Белгородской области. Накануне украинская ракета попала в многоэтажный жилой дом на улице Губкина в Белгороде.

Следственный комитет России

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