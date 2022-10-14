Села Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ | 360°

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Села Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: свет отключился в пяти селах Белгородской области после обстрела ВСУ

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Пять приграничных сел остались без электроснабжения в Шебекинском городском округе Белгородской области после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что жертв и пострадавших нет.

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«Еще один сегодняшний обстрел. Теперь село Вознесеновка Шебекинского городского округа», — написал глава региона.

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По его словам, в снаряды повредили пять частных домов и перерезали линию электропередач. В итоге частично без электроснабжения остались села Вознесеновка, Нежеголь, Марьино, поселки Красное и Ленинский.

Гладков обратил внимание, что глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте происшествия. Ремонтные бригады завершают восстановление ЛЭП. На месте обстрелов проводится подомовой обход.

В результате удара со стороны ВСУ 13 октября повреждения получили две квартиры в доме на улице Губкина в Белгороде.

ВСУ

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