Общество 29 мая 2023, 18:19 Владелец «Википедии» подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор из-за блокировки статей Фонд Wikimedia Foundation подал иски к Генпрокуратуре и Роскомнадзору piqsels

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Фонд Wikimedia Foundation, являющийся владельцем онлайн-энциклопедии «Википедия», подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. В качестве ответчика также фигурирует первый замгенпрокурора России Анатолий Разинкин, сообщил «Интерфакс».

От компании поступило два иска, их рассмотрит Тверской суд Москвы. Заседания назначены на 10 июля. Истец просит признать незаконными уведомления Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации в онлайн-энциклопедии и требования Генеральной прокуратуры России о принятии мер по ограничению доступа к публикациям.

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В апреле суд дважды штрафовал Wikimedia Foundation. Первый штраф в размере двух миллионов рублей компания получила за неудаление материала «Российская оккупация Запорожской области». Второй — за отказ удалить материал о 40-м инженерно-саперном полке Вооруженных сил России.

Представитель Роскомнадзора Евгений Мендэлос указал, что подавляющее большинство недостоверной информации на «Википедии» касается проведения специальной военной операции. По его словам, на платформе выявили более 130 материалов с противоправным контентом, из них 70% — это фейки о ходе СВО.